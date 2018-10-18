اليوم العالمي للمسنين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

فيصل العنزي(صدى):

أقام قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل وبالتعاون مع فريق آزر التطوعي بمدينة الرياض فعالية اليوم العالمي للمسنين ، بحضور المدير. الطبي الدكتور يوسف البلوي والدكتور ناصر التويم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعوديه للإدارة ، وبمشاركة الممثلة السعودية الفنانة أمل حسين وعدد من كبار السن الذين تم الاحتفاء بهم.

وذكر الدكتور يوسف البلوي أن تنظيم هذه الفعاليات ياتي في إطار مواكبة اليوم العالمي للمسنين والعناية والرعاية بهم فهم أساس المجتمع ،مشيرا إلى أن العناية بهم وخدمتهم هو من الواجبات الشرعية التي يحث عليها ديننا الحنيف من احترام الكبار وتوقيرهم والبر والإحسان إليهم

من جانبة عبر البروفيسور الدكتور ناصر التويم عن شكره وعرفانه للقائمين على الفعالية وأثنى على الجهود المبذولة لهذه الفئة الغالية على الجميع .

وتابع التويم أن الجمعية السعودية للإدارة ممثلة بفريقها التطوعي آزر يقدم الخدمات التطوعية بالكوادر البشرية بالتعاون مع عديد من الجهات في القطاعين العام والخاص.

وبيّن الأستاذ سامي الحمود رئيس ومؤسس الفريق التطوعي آزر المشارك في الفعالية بأن هذه الفعالية تعد مشاركة مجتمعية بين قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى وفريق آزر التطوعي وتقدم بالشكر لرئيسة قسم الخدمة الاجتماعية الأستاذة : منيرة العتيبي على جهودها في التعاون وتذليل الصعوبات من أجل خدمة المريض ونشر التوعية والتثقيف والفائدة المرجوة من هذه الأيام العالمية.

وفي ختام الفعاليه تم عرض ركن تراثي يتم من خلاله التعريف عن تراث آباءنا وأجدادنا وأبرز مآثرهم . وتقديم مجموعة من الأكلات الشعبية للحضور تعيد لكبار السن المحتفى بهم ذكريات عبق الماضي.