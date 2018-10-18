وكيل محافظ شرورة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الكربي

واس(صدى):

أدى وكيل محافظ شرورة عامر علي الصيعري اليوم، في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول حمد فرج الكربي، الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وعقب الصلاة نقل وكيل محافظ شرورة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لذوي الشهيد، كما نقل تعازي صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر والد الشهيد عن فخره و اعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان الشرف، سائلاً المولى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.