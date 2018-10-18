اليوم العالمي للمسنين في مستشفى الإيمان العام
نظم مستشفى الإيمان العام بالرياض فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين بمشاركة العديد من اقسام المستشفى و بالتعاون مع دار الرعاية الاجتماعية بالرياض وفريق نقي التطوعي وبحضور مدير المستشفى أ/عادل الغامدي ومديرة الرعاية الصحية المنزلية بصحة الرياض د/فوزية الزامل ، حيث شملت الفعالية برامج ثقافية وتوعوية و أركان متنوعة كأركان للحرف اليدوية والاكلات الشعبية واركان توعوية تحوي العديد من المواد التثقيفية والتي تعنى بتوعية فئة المسنين صحيا واجتماعيا وبيان حقوقهم في المجتمع .
حيث تم استضافة عدد من كبار السن من دار الرعاية الاجتماعية للمشاركة في هذه الفعالية بالاضافة لمراجعي وزوار المستشفى .
وتأتي هذه الفعالية في إطار مواكبة اليوم العالمي للمسنين والعناية بهم ورعايتهم ، وتهدف الى تعزيز القيم النبيلة تجاه هذه الفئة الغالية و رفع مستوى الوعي وتقديم رعاية صحية مثلى لكبار السن .
كما قام مدير المستشفى بزيارة المرضى المنومين ومرضى الغسيل الكلوي بهذه المناسبة وتقديم الهدايا لهم والإطمئنان على حالتهم الصحية وعن الخدمة المقدمة لهم .
يذكر ان المستشفى دشن مؤخرا بطاقة اولوية للعديد من الفئات ومن ضمنهم كبار السن والتي تهدف الى تقديم الخدمة لهم بشكل اسرع وتقديم المساعدة لهم وتسهيل اجراءات تقديم الخدمة لهم .
وفي الختام قدمت إدارة المستشفى شكرها وتقديرها لجميع المشاركين وكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية .
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