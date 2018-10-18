بارحيم يحاضر عن إدارة الازمات والكوارث بإدارة الخدمات المساندة

محمد السعران(صدى):

في الملتقى العلمي الذى يشتمل عليه أسبوع الخدمات المساندة والذى تنظمه إدارة الخدمات المساندة بمستشفى النور التخصصي في الفترة من 06ــ 09 صفر 1440هـ بشعار (رؤية مستقبلية للسلامة والصحة المهنية) يشارك المستشار العالمي بندر بن عبدالله بإرحيم بدورة عن مبادئ إدارة الكوارث والطوارئ تشتمل علي المصطلحات والمفاهيم العالمية للطوارئ والكوارث، إدارة الكوارث المجتمعية ،نقاط الضعف والقوى ،الاستجابة في مجال الكوارث والطوارئ ، أنواع العمليات وإدارتها أثناء الطوارئ والكوارث ، إدارة المعلومات .

وكرائد من رواد العمل التطوعي يمتلك المستشار بارحيم مجموعة هائلة من الخبرات الإدارية حيث عمل مديرا لهيئة الهلال الاحمر بالعاصمة المقدسة ومساعد رئيس الادارة الطبية والشئون الفنية بالحج ومدرب في مجال ادارة الكوارث والتنمية البشرية 1428هـ من إلي عام 1438هـ، ومستشار فريق الأزمات والكوارث السعودية التابعة لجمعية العمل التطوعي ،ومستشار فريق امداد لإدارة الكوارث ، مستشار فريق سفراء التطوع للأعمال الانسانية ، مستشار فريق الحماية المدنية ، مستشار التدريب لبرنامج متطوعين بلا حدود التابع لهيئة الإغاثة الإسلامية .

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ويعتبر المستشار بارحيم واحد من القلائل بالمملكة ممن يحملون عضوية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر منذ عام 2006م ( ضمن الفريق الإقليمي للاستجابة للكوارث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج ).

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وفى المجال التدريبي في حفر اسمه بسطور من ذهب بسجلات جميع ربوع مملكتنا الحبيبة وعلى الصعيد الإقليمي شارك في تدريب اعضاء الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر في مجال ادارة الكوارث في سوريا 2006 م. وشارك في تدريب اعضاء الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر في مجال الاستجابة للكوارث والطوارئ في الاردن 2008م .

وللمستشار بإرحيم من المؤلفات كتاب الاستعداد الشخصي والمجتمعي لمواجهة الحالات الطارئة