بالصور.. عجوز تحضر فرحها الثالث على كرسي متحرك
احتفلت العجوز البريطانية ” نورا ويتكيس ” صاحبة 100 عام، بزواجها من حبيبها ” مالكوم ياتيس ” الذي يصغرها بـ 26 عاما فقط.
وقالت ” العروس ” ، والتي حضرت الزفاف على كرسي متحرك، إنها إلتقت زوجها ” ياتيس ” في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أثناء دروس الرقص الحديث التي كانت ترتادها، وتطورت علاقتهما بسرعة، ومنذ تلك الأيام العابرة لم يفترقا أبدا.
وعبرت ” ويتكيس ” عن فرحتها قائلة : ” شيء رائع أن أصبح عروسا، لقد انتظرت سنوات عديدة، وكنت مستعدة للانتظار لفترة أطول، لا يوجد شيء لم يفعله لأجلي، لم أكن لأستطيع من دونه، إنه حقا مميز ” .
ومن جانبه قال العريس ” ياتيس ” ، الذي كان يعمل آنذاك سائق حافلة، بأنه لم يكن يجيد الرقص على الإطلاق، عندما جاء إلى دروس الرقص، موضحًا ” علمتني الرقص وساعدتني على التقدم فيه، سافرنا وتنزهنا كثيرا معا، وكانت رقصتنا المفضلة تشا تشا تشا ” .
وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق القريبة من منزلهما، في بلدة بريستينين بمقاطعة ويلز دير بيشاير، واستمر لمدة نصف ساعة.
وحضر مراسم العرس 30 شخصا من أصدقاء الزوجين وأقاربهما.
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