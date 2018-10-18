مصرع وإصابة معلمتين إثر حادث انقلاب مركبة كانت تقلهما

نايف السالم(صدى):

لقيت معلمة، مصرعها فيما أصيب أخرى، إثر حادث انقلاب مركبة كانت تقلهما إلى مقر عملهما، اليوم الخميس.

وصرَّح سعيد الباحص، المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية، بأن الحادث وقع صباح اليوم حيث تعمل المعلمتان في ابتدائيتين مختلفتين تابعتين إلى مكتب تعليم النعيرية.

من جانبها، باشرت هيئة الهلال الأحمر، الحادث حيث ورد إليها بلاغ بانقلاب المركبة على طريق ” الحنا ” القريب من النعيرية، ونقلت الحالات لمستشفى مليجة لتلقي العلاج اللازم قبل نقلهما إلى البرج الطبي بالدمام.

ونعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، المعلمة المتوفية، مقدمة أحرَّ التعازي وصادق المواساة لأسرتها.