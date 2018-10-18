للرجال .. 5 وظائف إدارية شاغرة لدى STC

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر 5 وظائف إدارية شاغرة لديها، للرجال الذي يحملون درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات محددة.

واشترطت الشركة، أن يكون ليدهم خبرات سابقة، موضحة أن العمل سيكون بمقرها الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف وفق المسمات التالي: مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خبير أول تنمية الأعمال، أخصائي تصميم تنظيمي، محلل أول التخطيط والأداء، مشرف المحاسبة.

وبيَّنت أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم و حتى تاريخ 27 أكتوبر 2018م، وذلك من خلال الرابط هنــــا.