سكودا تقدم محركات جديدة 1.5 لتر و2 لتر بقوة 150 و190 حصان لأوكتافيا

برلين(صدى):

حصلت اسكودا أوكتافيا على نسخة جديدة للعام الحالي ولكنها لم تزود بالكثير من التغييرات الخارجية في الشكل ولكن بمحركين جديدين . وتحتفظ السيارة بالمحرك الأساسي في اصداراتها سعة 1 لتر ثلاثي الاسطوانات TSI بالاضافة الي محرك الديزل الأساسي TDI سعة 1.6 لتر وكلاهما بقوة 117 حصان ويقترنان بناقل حركة DSG من 7 سرعات.

وقامت الشركة باستبدال المحرك 1.4 لتر TSI أخيرا بالمحرك 1.5 لتر المتواجد في جولف بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر مع اضافة امكانية وقف عمل بعض الاسطوانات في المحرك وشاحن توربيني جديد . اما المحرك TDI سع 2 لتر فياتي بنفس القوة 150 حصان كما في السابق ولكن بناقل حركة DSG من 7 سرعات قياسي .

كما تم استبدال المحرك البنزين TSI سعة 1.8 لتر بالمحرك الجديد TSI سعة 2 لتر وهو محرك يوفر امكانية استهلاك 6 لتر لكل 100 كم وفقاً للدورة الأوروبية الجديدة للمعايير WLTP. ويتوفر المحرك الجديد بقوة 190 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر مع امكانية تسارع السيارة في 7.3 ثانية .