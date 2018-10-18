وظائف شاغرة للنساء في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، وظائف صحية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأوضح المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: ممرضة عناية مركزة جراحة قلب كبار، ممرضة عناية مركزة طب قلب كبار/ أطفال.

وأشارت إدارة المركز إلى أن المستندات المطلوبة هي: إرفاق السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، صورة بطاقة الهوية الوطنية، صورة من شهادة التخرج، صورة من شهادة الامتياز، صورة من السجل الأكاديمي، صورة شهادة التصنيف من هيئة التخصصات الصحية، صورة من بطاقة التسجيل المهني.

.لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :https://career.pscc.med.sa/