شركات باسمح: وظائف شاغرة للرجال بالرياض والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات باسمح التجارية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف شاغرة للرجال من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من ” الرياض، والدمام ” .

وأوضحت ” المجموعة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

” مندوب مبيعات فان ” الرياض ” ، وفني مبيعات ” الدمام ” .

وأشارت ” المجموعة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://careers.basamh.com