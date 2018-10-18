شركات باسمح: وظائف شاغرة للرجال بالرياض والدمام
كشفت مجموعة شركات باسمح التجارية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف شاغرة للرجال من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من ” الرياض، والدمام ” .
وأوضحت ” المجموعة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:
” مندوب مبيعات فان ” الرياض ” ، وفني مبيعات ” الدمام ” .
وأشارت ” المجموعة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://careers.basamh.com
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