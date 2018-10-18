بالفيديو.. ذعر سيدة لحظة تشقق الأرض تحت أقدامها بإندونيسيا

جاكرتا(صدى):

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، مقطع فيديو تداوله عدد كبير من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة تشقق الأرض تحت قدم امرأة وقت وقوع زلزال في إندونيسيا بقوة 7.5 .

وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، الذي وثقته كاميرا مراقبة امرأة عالقة وسط طريق سريع، والأرض تتشقق من تحتها في مدينة ” بالو ” الإندونيسية .

وبيّن ” الفيديو ” ، حالة الذعر وملامح الخوف تعلو وجه السيدة، فيما يخرج أشخاص آخرين إلى الشارع مذعورين .

ومن جانبها كانت إدارة الكوارث في إندونيسيا،أعلنت عن وفاة فقدان الآلاف ، كما تم ابتلاع أحياء بأكملها في مدينة ” بالو ” ، بسبب الزلزال.