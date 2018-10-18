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للنساء.. وظائف شاغرة في مراكز ” عبور ” بـ 9 مدن

للنساء.. وظائف شاغرة في مراكز ” عبور ” بـ 9 مدن
فاطمة المالكي(صدى):

شركة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عددًا من الوظائف الشاغرة للنساء السعوديات وغير السعوديات.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف على مسمى ” أخصائية تخاطب ” ، وسيكون العمل بفروع المجموعة في المدن التالية: ” الرياض، والقصيم، وجازان، والأحساء، وخميس مشيط، والمجمعة، والنعيرية، وبيشة، ومحايل عسير ” .

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة مخصصة لخريجات كلية العلوم الطبية في تخصص اضطرابات نطق وتخاطب.

ويمكن للراغبات في تسجيل طلباتهن الدخول عبر الرابطhttps://docs.google.com


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