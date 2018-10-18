مستشفى قوى الأمن وكفى يدشنون ( لاتفقدها )

نايف السالم(صدى):

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة في حملة لا تفقدها والتي ينفذها مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة لمدة ثلاثة ايّام.

و دشن فعاليات حملة ( لا تفقدها ) مدير برنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور محمد الشريف ومدير كفى بمكة الأستاذ إبراهيم الحمدان ، حيث أكد الاخير أن الحملة انطلقت للتوعية بأضرار التدخين و التعريف بنظام مكافحة التدخين و الغرامات والمخالفات المترتبة عليها ، في حين أوضح أن الجمعية شاركت بمعرض توعوي تثقيفي عن اضرار التبغ بأنواعه وكيفية العلاج والاقلاع عن السموم .

يذكر أن ( لا تفقدها ) شارك فيها قسم التثقيف الصحي بمستشفى قوى الأمن وجمعية كفى واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة.