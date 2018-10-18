وظائف شاغرة في شركة زين

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عن وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :مدير أول حوكمة أمن المعلومات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، مدير إدارة التدريب والتوظيف: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، والموارد البشرية).

بالإضافة إلى : أخصائي اكتساب المواهب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها، مساعد إداري: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :http://www.zaincareers.com