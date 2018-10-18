أمن وسلامة تعليم الطائف تدرب حارسات أمن المدارس على الحراسة وإدارة الأزمات

بدرية المالكي (صدى):

نفذت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الطائف ولمدة يومين البرنامج التدريبي بعنوان ( حارسة الأمن وإدارة الأزمات ) بإشراف ومتابعة مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية إبتسام النفيعي، وتنفيذ مشرفات الأمن والسلامة حصة الزهراني و نوال العتيبي.

استهدف البرنامج التدريبي حارسات الأمن المعينات حديثًا بالمدارس، بهدف تعزيز وتطوير مفاهيم السلامة لدى حارسة الأمن، وتوضيح الإجراءات المتبعة في إدارة الأزمات المدرسية.

كما تضمن البرنامج عددًا من المحاور شملت تأهيل وتدريب حارسات الأمن بالمدارس على أفضل المهارات والممارسات الناجحة؛ لتحقيق السلامة في المنشأة التعليمية، واكساب حارسات الأمن جميع المهارات والقدرات؛ لمواجهة الحدث وفن التعامل مع زوار المنشأة التعليمية، إضافةً إلى تدريب حارسات الأمن بالمدارس على استخدام أجهزة السلامة والإنذار والإطفاء وكيفية التعامل معها في الحالات الطارئة.

واختتم البرنامج التدريبي بالرد على استفسارات الحارسات من قبل مشرفات الإدارة .