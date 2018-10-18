بالفيديو ..أمطار علي المدينة المنورة
هطلت مساءاليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة, وما زالت السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار – بمشيئة الله -.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
#امطار_المدينه الحرم الآن😭😭😭😭♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/jg8SWNFIwk
— . (@Modric506) October 18, 2018
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33041 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجعلها امطار خير وبركه بالاتصالات ليتني من أهل المدينة
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 54 دقيقة
لازم لك المكنسة الطائرة ياأخت لست محرومة كل ماسمعتي انها مطرت في بلد توكلي على اللّه وطيري😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33041 ] نشر منذ 47 دقيقة
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