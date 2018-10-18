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بالفيديو ..أمطار علي المدينة المنورة

بالفيديو ..أمطار علي المدينة المنورة
المدينة المنورة(صدى):

هطلت مساءاليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة, وما زالت السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار – بمشيئة الله -.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 54 دقيقة

لازم لك المكنسة الطائرة ياأخت لست محرومة كل ماسمعتي انها مطرت في بلد توكلي على اللّه وطيري😂😂😂

[ عدد التعليقات: 33041 ] نشر منذ 47 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ال يبغي لي صديقه زي صديقة المسلمه الله يسعدها صار لها ايام غايبه

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