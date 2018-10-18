بالفيديو ..أمطار علي المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

هطلت مساءاليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة, وما زالت السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار – بمشيئة الله -.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.