النخلي مخاطبًا جماهير الاتحاد: عندما ينخفض مستواك لا أحد سيرغب بك

ماجد محمد(صدى):

بعث لاعب الاتحاد السابق ” بدر النخلي ” ، اليوم الخميس، رسالة حزينة إلى جماهير النادي، وذلك عقب تسريحه من ” الاتحاد ” خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

نشر المدافع ” النخلي ” عبر حسابة الشخصي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” تغريدة قال فيها: ” قد تكون نجم اليوم، الكل يمدحك الكل يريدك، ولكن غدا أهم من اليوم، قد تمر بظروف ينخفض مستواك وتأتيك إصابة ولا أحد يرغب بك ولا أحد يريدك ” .

وأضاف ” بدر النخلي ” ، في تغريدته : ” كرة القدم مثل ماهي جميلة لكنها خبيثة في بعض الأوقات، فيها الفرح والحزن، فيها حياة قد تغنيك عن بعض أمور الحياة، ولكن من يتمسك بك في اسوأ حالاتك ابقى معه في عز نضوجك وقمة مستواك ” .

جاء ذلك عقب إعلان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ” نواف المقيرن ” ، اعتماد قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف ” العميد ” بشكل رسمي، سواء بانتهاء عقودهم، أو عبر توقيع مخالصة.

وهذا بناء على الاستراتيجية الفنية والتطويرية التي رفعتها إدارة كرة القدم للإرتقاء بالفريق نحو تحقيق أفضل المستويات والنتائج.