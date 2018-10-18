‏وزير العدل التركي يدعو لتجاهل التسريبات بشأن قضية ‎” خاشقجي “

نايف السالم(صدى):

دعا وزير العدل التركي، عبدالحميد غل، إلى تجاهل التسريبات التي تنشرها وسائل الإعلام بشأن قضية جمال خاشقجي، مؤكدًا عدم صحتها.

وأوضح وزير العدل التركي، أن التحقيقات التي تجرى تتم في سرية تامة، وأن التسريبات التي تنشرها وسائل الإعلام الدوحة تهدف إلى تشويه الحقائق.

وناشد ” غل ” ، بـ ” تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التوصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة ” .

يذكر أن وسائل الإعلام التركية والقطرية، تواصل حملتها الممنهجة في إلقاء التهم على القنصلية السعودية بتركيا وعلى المملكة، مستغلين تلك القضية، ونشرت عشرات التقارير التي تتضمن معلومات مغلوطة ومتناقضة عن القضية.