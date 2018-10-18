بومبيو: المملكة شريك أساسي في الحرب على الإرهاب

واشنطن(صدى):

أوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية شريك أساسي في الحرب على الإرهاب، ويوجد علاقات قوية بينها وبين الولايات المتحدة.

وأشار ” بومبيو ” في ختام اجتماع مغلق مع الرئيس دونالد ترامب، إلى أنه سيتم الإعلان عن موقف أمريكا بشأن قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، عقب إعلان نتائج التحقيق النهائي.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أخبره بأنه سيطلع الرياض على نتائج التحقيق، مضيفًا أن : ” ولي العهد السعودي وعد ترامب بتحقيق منصف شفاف حول خاشقجي ” .