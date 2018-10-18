بالفيديو.. محمد نور : لو كنت في وقت آل الشيخ كان لعبت 170 مباراة دولية المنتخب ظلمني

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، الاعب محمد نور لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سابقاً، هو يقول أن المنتخب ظلمه.

وقال محمد نور خلال مقطع الفيديو : لو كنت لاعب في وقت تركي آل الشيخ، كان لعبت أكثر من 170 مباراة دولية، حينما كنت لاعب مرت 5 سنوات ولم يتم استدعائي للمنتخب.. ” حرام ” !.