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بالفيديو.. محمد نور : لو كنت في وقت آل الشيخ كان لعبت 170 مباراة دولية المنتخب ظلمني

بالفيديو.. محمد نور : لو كنت في وقت آل الشيخ كان لعبت 170 مباراة دولية المنتخب ظلمني
نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، الاعب محمد نور لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سابقاً، هو يقول أن المنتخب ظلمه.

وقال محمد نور خلال مقطع الفيديو : لو كنت لاعب في وقت تركي آل الشيخ، كان لعبت أكثر من 170 مباراة دولية، حينما كنت لاعب مرت 5 سنوات ولم يتم استدعائي للمنتخب.. ” حرام ” !.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين

من جد تبقى اسطوره
لاعب فنان مبدع موهوب

[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 1 ساعة

أقول : ابلع العافية كنت تحرث الملعب من أول دقيقة لآخر دقيقة والحين تونا عرفنا السبب !!!!

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