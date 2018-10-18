بالفيديو.. محمد نور : لو كنت في وقت آل الشيخ كان لعبت 170 مباراة دولية المنتخب ظلمني
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، الاعب محمد نور لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سابقاً، هو يقول أن المنتخب ظلمه.
وقال محمد نور خلال مقطع الفيديو : لو كنت لاعب في وقت تركي آل الشيخ، كان لعبت أكثر من 170 مباراة دولية، حينما كنت لاعب مرت 5 سنوات ولم يتم استدعائي للمنتخب.. ” حرام ” !.
سالم[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين
من جد تبقى اسطوره
لاعب فنان مبدع موهوب
متابع[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 1 ساعة
أقول : ابلع العافية كنت تحرث الملعب من أول دقيقة لآخر دقيقة والحين تونا عرفنا السبب !!!!