تعرّف على المواعيد الجديدة لمباريات الدوري بعد التعديل

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عن تعديل مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمشاركة بعض الأندية السعودي بكأس زايد.

وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

يلعب الأهلي أمام الفتح، يوم الخميس 25/10 الساعة 6:30.

يلعب الهلال أمام الاتحاد، يوم الخميس 25/10 الساعة 8:30.

يلعب الفيحاء أمام النصر، يوم الجمعة 26/10 الساعة 7:45.

يلعب النصر أمام الشباب، يوم الجمعة 23/11 الساعة 7:40.

يلعب النصر أمام الوحدة، يوم الأحد 2/12 الساعة 5:45.

يلعب الشباب أمام أحد، يوم الخميس 6/12 الساعة 5:45.

يلعب الرائد أمام الأهلي، يوم السبت 8/12 الساعة 5:50.

يلعب أحد أمام الهلال، يوم الأربعاء 12:12 الساعة 6:20.

يلعب الهلال أمام الحزم، يوم السبت 15/12 الساعة 3:05.

يلعب أحد أمام القادسية، يوم الاثنين 17/12 الساعة 6:20.

يلعب القادسية أمام التعاون، يوم السب 22/12 الساعة 5:30.

يلعب الفيحاء أمام أحد، يوم السبت 22/12 الساعة 3:15.