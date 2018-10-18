تعرّف على المواعيد الجديدة لمباريات الدوري بعد التعديل
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عن تعديل مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمشاركة بعض الأندية السعودي بكأس زايد.
وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:
يلعب الأهلي أمام الفتح، يوم الخميس 25/10 الساعة 6:30.
يلعب الهلال أمام الاتحاد، يوم الخميس 25/10 الساعة 8:30.
يلعب الفيحاء أمام النصر، يوم الجمعة 26/10 الساعة 7:45.
يلعب النصر أمام الشباب، يوم الجمعة 23/11 الساعة 7:40.
يلعب النصر أمام الوحدة، يوم الأحد 2/12 الساعة 5:45.
يلعب الشباب أمام أحد، يوم الخميس 6/12 الساعة 5:45.
يلعب الرائد أمام الأهلي، يوم السبت 8/12 الساعة 5:50.
يلعب أحد أمام الهلال، يوم الأربعاء 12:12 الساعة 6:20.
يلعب الهلال أمام الحزم، يوم السبت 15/12 الساعة 3:05.
يلعب أحد أمام القادسية، يوم الاثنين 17/12 الساعة 6:20.
يلعب القادسية أمام التعاون، يوم السب 22/12 الساعة 5:30.
يلعب الفيحاء أمام أحد، يوم السبت 22/12 الساعة 3:15.
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