تعليم الطائف يختتم برنامج تهيئة المشرفين والمشرفات الجدد

بدرية المالكي(صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ظهر اليوم برنامج تهيئة المشرفين والمشرفات الجدد والذي أستمر لمدة أسبوعين واشتمل على عدة محاور منها (العمل الإشرافي – الزيارة الإشرافية – تقويم الأداء الإشرافي – منظومة قيادة الأداء- الزيارات الميدانية للإدارات والمكاتب ) .

حيث شهد المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي اختتام برنامج المشرفين الجدد في مركز التدريب التربوي والابتعاث بحضور مدير إدارة الاشراف التربوي محمد العوفي ومشرفي إدارة الإشراف التربوي والتدريب التربوي والابتعاث والإدارات المشاركة في تأهيل المشرفين الجدد ، و بين الذويبي أهمية تأهيل المشرفين التربويين الجدد في بداية مشوارهم الإشرافي , وذلك كونهم أحد أهم محاور تطوير الأداء التربوي في المنظومة التربوية الحديثة، من خلال دورهم كمطورين ومجددين وناقلي خبرة للمعلمين، مقدمًا شكره وتقديره لجميع الإدارات والمشرفين المشاركين في البرنامج، ثم كرم الذويبي ومدير الإشراف التربوي الإدارات والمشرفين المشاركين في البرنامج.

وفي الجانب النسائي التقت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي اليوم الخميس بالمشرفات التربويات المستجدات في اللقاء المقتوح، الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي بقيادة مديرة الإدارة هند الزرقي، ومتابعة رئيسة فريق التنظيم فاطمة الصخيري، ويأتي ختامًا للبرنامج التدريبي تمهين القيادات الإشرافية والذي استمر لمدة اسبوعين .

حيث جمع اللقاء المفتوح – الذي أقيم صباح اليوم على مسرح الإدارة ” بنات ” بحي الريان – عدد من القيادات التعليمية بالمشرفات المستجدات بتعليم الطائف، وحظي بالعديد من المداخلات والاستفسارات والإجابة عليها بما يرفع من مهنية المشرفات، ويطلعهن على أدوارهن المهنية والتربوية الجديدة.

ودعت الزايدي المشرفات التربويات في يوم استلام خطابات التكليف وتقليدهن مهام أعمالهن الجديدة إلى الاهتمام بالطالبة والتي تمثل محور العملية التعليمية، والتركيز على أهم القضايا في الميدان التربوي، ووضع الخطط العلاجية حسب احتياج المستهدفات، كما أكدت على ضرورة استخدام الأساليب القائمة على المنهجية العلمية ونتائج البحث والدراسات.

وشاهدت الحاضرات خلال اللقاء فيلمًا وثائقيًا لمراحل تطوير الإشراف التربوي، وأهميته الداعمة للوطن وأبنائه، ووقفات تربوية في ختام البرنامج التدريبي ، واختتم باستلام المشرفات المستجدات خطابات التكليفات.