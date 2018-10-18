” الودعاني ” توج الفائزين في بطولة الرماية للقطاعات العسكرية

علي القرتي(صدى):

توج رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية التي يشرف عليها الإتحاد العقيد سلطان الودعاني اليوم .

وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى لمسابقتي رمايتي ” السرعة والتكتيكية ” للفردي ” بميادين الرماية الدولية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض ،وحقق المركز الأول في رماية السرعة العريف محمد شوكان العنزي من الأمن العام بمجموع ” 189 نقطة ” ، وحل ثانياً وكيل رقيب محمد ناصر بن مجلي من قوات الأمن الخاصة ” 189 ” نقطة ، وجاء العريف فهد بن عبدالله الشلالي من كلية الملك فهد الأمنية بالمركز الثالث ” 188 ” نقطة ،وواصل العريف العنزي تميزه وتوج بالمركز الأول في منافسات الرماية التكتيكية ، وحل ثانياً ، الجندي عبدالعليم عبدالله المولد من المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، وفِي المركز الثالث “جندي أول “محمد ابراهيم السليماني من قوات أمن المنشآت .