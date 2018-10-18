بالصور.. الملكي يستعيد كافة الدوليين ويستعد لمواجهة ليفانتي

نواف السالم(صدى):

استعاد نادي ريال مدريد الإسباني، كافة اللاعبين الدوليين عقب فترة التوقف للالتزامات الدولية، حيث ظهرت نجومه خلال تدريب الملكي اليوم الخميس، بقيادة المدرب جولين لوبيتيغي.

وشارك الجناح الويلزي غاريث بيل في التدريب، كما استعاد لوبيتيغي الفرنسي كريم بنزيما و ماركو أسينسيو وخيسوس باييخو، الذين تدربوا أمس الأربعاء داخل المنشآت.

واستعان لوبيتيغي، في مران اليوم بلاعبي الرديف، خابي سانشيز وألفارو فيدالجو وألبرتو فيرنانديز وفرانسيسكو فيلاسير، وكذلك انضم حارسا المرمى، الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي تيبو كورتوا، بالإضافة إلى الفرنسي رافائيل فاران والبرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس.

وكان مران اليوم، استعدادًا لمواجهة ليفانتي المقررة بعد غد السبت، على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.