الفيديو.. قائد منتخب الإمارات يرفض التقاط صورة مع نظيره القطري

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، رفض قائد منتخب الإمارات للشباب تحت 19 عامًا، التقاط صورة تذكارية مع نظيره بمنتخب قطر خلال افتتاح مباراة المنتخبين بكأس آسيا للشباب تحت 19 عامًا بجاكارتا الأندونيسيا.

ويذكر أن منتخب الإمارات للشباب، بدأ مشواره في نهائيات كأس آسيا، تحت 19 عامًا، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بلقاء نظيره القطري.

ويلتقط قائدا المنتخبين، دائمًا صورة تذكارية مع طاقم التحكيم بشكل روتيني قبل كل مباراة.