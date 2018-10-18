بالفيديو والصور.. انطلاق بي إم دبليو X7 ذات طابع هجومي وفخامة تتسع لسبعة مقاعد

واشنطن(صدى):

أطلقت BMW خلال الساعات الأخيرة أكبر أفراد عائلة X في العالم والممثل في موديل X7 الجديد كلياً والذي يتفوق على كل موديلات الشركة الـSUV في الحجم والطول وأهم ما يميزه بجانب الحجم شبكة التهوية الأمامية الضخمة والمساحة الداخلية الواسعة التي تستوعب 3 صفوف من المقاعد مع 7 ركاب بصورة قياسية و6 ركاب بصورة اختيارية.

ويبلغ طول السيارة الجديدة كلياً 5.151 متر وعرضها 2 متر بالاضافة الي ارتفاعها البالغ 1.805 متر كما وعدت الشركة البافارية بأن يكون الصف الثالث من المقاعد مريح لأقصى درجة وواسع مع توفر مساند أذرع فيه وحامل أكواب ومداخل USB بالاضافة الي امكانية تعديل مقاعد الصف الثالث بصورة كهربائية مع خاصية التدفئة في المقاعد.

وقالت BMW في بيان لها أن السيارة تمثل المرحلة التالية في مستوى الفخامة الذي توفره الشركة في سياراتها. ومن المقرر اطلاق السيارة للمبيعات في مارس 2019 مع بدء تصنيع السيارة في مصنع الشركة في الولايات المتحدة ويتوفر للسيارة محركين بنزين ومحركين ديزل في اصدارات X7 xDrive40i, X7 xDrive50i, X7 xDrive30d, وX7 M50d.

وتشمل الاصدارات في الولايات المتحدة X7 xDrive40i بسعر 73.900 ألف دولار ويتوفر لها محرك 3 لتر بشاحن توربيني بقوة 335 حصان وعزم دوران 447 نيوتن متر وقدرة على التسارع في 5.8 ثانية أما النسخة الثانية فهي X7 xDrive50i بسعر 92.600 ألف دولار بمحرك V8 سعة 4.4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 456 حصان وعزم دوران 649 نيوتن متر وتسارع في 5.2 ثانية.

ويقترن بالمحركات ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع كلي، اما النسخة الأوروبية من السيارة فيتوفر لها محركين ديزل في نسخة X7 xDrive30d مع محرك 3 لتر بقوة 261 حصان وعزم دوران 620 نيوتن متر أما النسخة M50d فتأتي بمحرك 3 لتر ديزل بشاحن توربيني بقوة 395 حصان وعزم دوران 760 نيوتن متر. كما تتمتع السيارة بمصابيح أمامية عرضية رفيعة لحد ما بتقنية LED كما جاءت الأبواب الخلفية للسيارة أكبر من الأبواب الامامية لجعل عملية الدخول للصف الثالث من المقاعد سهلة وعملية .

ومن أهم التجهيزات في السيارة الجديدة عدادات رقمية 12.3 بوصة ونظام ترفيهي بشاشة 12.3 بوصة مع نظام تحكم في المناخ من 4 مناطق قياسي و5 مناطق اختياري وفتحة سقف قياسية من 3 ألواح قابلة للتحرك وسقف بانورامي اختياري زجاجي بالاضافة الي أن باب الحقيبة الخلفية منقسم لنصفين والسيارة تأتي بتعليق هوائي وسعة تخزين 1376 لتر الي 2560 لتر.