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بالفيديو.. السيول تخلف منظر جمالي في جنوب البعايث

بالفيديو.. السيول تخلف منظر جمالي في جنوب البعايث
علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو صوره أحد المواطنين يوضح الشكل الجمالي لأثار السيول التي ضربت جنوب البعايث بمنطقة حائل أمس، وذلك عقب إنتهاء حالة الطقس السيء بالمنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد أطلقت في وقت سابق تنبيهًا متقدم للمواطنين بتوخي الحذر والحيطة لعدم التعرض للأذي وحفاظًا على سلامة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية من سحب رعدية وسيول ورياح مثيرة للغبار والأتربة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56323 ] نشر منذ 6 دقائق

جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد ,, آمين ,,

,, ان شاء الله ان السنه هذي سنة خير وربيع مبارك ,, بإذنه تعالى ,,

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