بالفيديو.. السيول تخلف منظر جمالي في جنوب البعايث
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو صوره أحد المواطنين يوضح الشكل الجمالي لأثار السيول التي ضربت جنوب البعايث بمنطقة حائل أمس، وذلك عقب إنتهاء حالة الطقس السيء بالمنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد أطلقت في وقت سابق تنبيهًا متقدم للمواطنين بتوخي الحذر والحيطة لعدم التعرض للأذي وحفاظًا على سلامة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية من سحب رعدية وسيول ورياح مثيرة للغبار والأتربة.
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فيديو جميل لاثار رحمة الله جنوب حائل جنوب البعايث #الوسم
اليوم الخميس ٩ صفر ١٤٤٠هـ
#وسم40
المصدر | @o112233441
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— طقس (@tqqs) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56323 ] نشر منذ 6 دقائق
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد ,, آمين ,,
,, ان شاء الله ان السنه هذي سنة خير وربيع مبارك ,, بإذنه تعالى ,,