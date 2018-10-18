بالفيديو.. السيول تخلف منظر جمالي في جنوب البعايث

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو صوره أحد المواطنين يوضح الشكل الجمالي لأثار السيول التي ضربت جنوب البعايث بمنطقة حائل أمس، وذلك عقب إنتهاء حالة الطقس السيء بالمنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد أطلقت في وقت سابق تنبيهًا متقدم للمواطنين بتوخي الحذر والحيطة لعدم التعرض للأذي وحفاظًا على سلامة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية من سحب رعدية وسيول ورياح مثيرة للغبار والأتربة.