بوتين: لا يمكن الإضرار بالعلاقات مع السعودية من غير حقائق قوية

نايف السالم(صدى):

تمسَّك الرئيس الروسي، فيلادمير بوتين، بالعلاقات الروسية السعودية، بالتزامن مع الحملة الإعلامية التركية القطرية للنيل من سمعة المملكة، وإلقاء التهم عليها.

وأكد ” بوتين ” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه لا يمكن الإضرار بالعلاقات مع السعودية من غير حقائق قوية، في إشارة إلى أن تركيا لم تقدم حتى الآن دليلًا واحدًا ملموسًا يثبت تورط القنصلية السعودية في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وتواصل وسائل الإعلام التركية، إشعال الرأي العام الدولي مستغلين تلك القضية للنيل من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، حيث تنشر أخبارًا كاذبة وغير مستندة إلى حقائق.

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