حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول استمرار التوقع بهطول امطار رعدية متوسطة الى غريزة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي جازان ، عسير تشمل الاجزاء الساحلية منها .
كما توقعت هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران , الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة .
وأكدت أن السماء ستكون غائمة جزئياً الى غائمة احياناً تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق , حائل ، الجوف ,الحدود الشمالية و اجزاء من منطقتي الرياض والشرقية .
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