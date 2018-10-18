حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول استمرار التوقع بهطول امطار رعدية متوسطة الى غريزة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي جازان ، عسير تشمل الاجزاء الساحلية منها .

كما توقعت هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران , الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة .

وأكدت أن السماء ستكون غائمة جزئياً الى غائمة احياناً تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق , حائل ، الجوف ,الحدود الشمالية و اجزاء من منطقتي الرياض والشرقية .