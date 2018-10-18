بعد إدراجه في القائمة السوداء.. مالك ميلان السابق ممنوع من السفر

نواف السالم(صدى):

أصدرت إحدى المحاكم الصينية حكما بمنع مالك نادي ميلان الإيطالي السابق لي يونغ هونغ من السفر، وقضت بمصادرة جواز سفره بسبب تعثره المالي أخيرا.

وشمل الحكم الصادر من المحكمة التي تقع في محافظة هوباي بالصين وضع اسم لي يونغ هونغ ضمن القائمة السوداء للمتعثرين في سداد الديون.

وكان رجل الأعمال الصيني قد اشترى نادي ميلان الإيطالي عام 2017، قبل أن تتراكم عليه الديون التي اقترضها من البنوك الصينية والامريكية، إضافة إلى الغرامات التي نتجت كعقوبات على هذه الديون، فأعلن إفلاسه.

ومن المنتظر أن ينفذ الحكم على لي يونغ هونغ فور عودته للصين، إذ أنه يعيش خارج البلاد في مكان غير معلوم حتى الآن.