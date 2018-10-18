أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين آل مهري وآل فروان

نجران(صدى):

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لذوي الشهيدين العريف هادي بن صالح آل مهري، والعريف مسفر بن عوض آل فروان، من رجال حرس الحدود، اللذين استشهدا أثناء أداء مهامهما على الحد الجنوبي، سائلا المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته، وعميم مغفرته، ويسكنهما فسيح جناته.

وأعرب سموه لدى زيارته أسر الشهيدين اليوم في منزليهما، عن فخر الجميع بما قدمه الشهداء في سبيل الدين، وأمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين، وبما سطروه بدمائهم من تضحيات تمثل لكل سعودي وعربي ومسلم مبعث اعتزاز ورفعة.

فيما عبّر ذوو الشهيدين عن فخرهما واعتزازهما باستشهاد ابنيهما في ميادين العز والشرف، داعين المولى أن يحفظ لهذا الوطن قادته ورجاله البواسل، ويحميه من كل شر وسوء ومكروه.