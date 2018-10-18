بالفيديو والصور.. رجل يعتدي على طبيب لرفضه إجراء هذه العملية

بكين(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، إقدم رجل على ضرب أحد الأطباء بالصين ضربًا عنيفًا؛ وذلك بعد رفض الطبيب إجراء جراحة قيصرية لزوجته الحامل.

حيث يظهر الرجل بالمقطع وهو يضرب الطبيب بعنف في وجهه ويركله في بطنه، كما قامت ابنة الرجل بالانضمام إلى والدها ومشاركته في الاعتداء على الطبيب.

وتمكن المارة والموظفون من إنهاء الشجار، وتم إلقاء القبض على الرجل، وأُصيب الطبيب الطبيب بكسر في الفك وتورم في العين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.