فتاة تقتل والدتها بمساعدة أبيها وتخفي الجثة في شنطة سفر

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية على قتل والدتها بمساعدة والدها بسبب معاتبتها على سلوكها غير المنضبط، وخروجها المتكرر من المنزل والرجوع في وقت متأخر كل يوم.

وتفصيلا، وضعت المنوم لأمها في العصير لتسهل مهمة الأب في قتلها، الذي قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها.

وانبعثت رائحة كريهة من شقتها مصحوبة برائحة البخور، الذي استخدم لإخفاء رائحة جثة الأم المتعفنة، إثر إخفائها داخل حقيبة سفر، ما أثار شكوك الجيران عن قتل الزوج لطليقته بمساعدة ابنته.

وألقت الشرطة المصرية القبض على القاتل وابنته بعد إبلاغ الجيران عن الواقعة، ومن جانبها، قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.