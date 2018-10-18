بالفيديو.. أمطار غزيرة على جازان والدفاع المدني يحذر

تركي السالم(صدى):

شهدت منطقة جازان ،اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة على معظم محافظات المنطقة مما أدى إلى تدفق المياه ما بين الخفيفة والمتوسطة على عددا من القرى، حيث خضعت الأودية للمراقبة والمتابعة من قبل دوريات السلامة جراء الأمطار .

وتفرقت الأمطار على محافظات ” فرسان وأبو عريش والدرب ” ، وقرى “ شهدة والحوامضة والبقاشة والعبادلة والقصادية الأولى والثانية والعبادلة والخرادلة وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

ويذكر أن منذ أيام قليلة، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة من تعرض بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية لتقلبات جوية تتراوح ما بين أنشطة مثيرة للرياح مصاحبة بالغبار والأتربة وهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالمملكة.