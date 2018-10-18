وصفات منزلية سحرية تخلصك من السيلوليت نهائيا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تتعرض المرأة للكثير من المشاكل المتعلقة بجمالها وخاصة مشكلة السليوليت والتي تضطر المرأة معها إلى اللجوء لمنتجات وكريمات تعالج تلك المشاكل ، فيما كف عدد من خبراء التجميل عن وصفات طبيعية و خلطات منزلية تساعد المرأة على التخلص من مشكلة السليوليت نهائياً .

وهذه الوصفات هي :

خلطة الأعشاب البحرية

تعد الأعشاب البحرية أو الطحالب من أفضل الحلول التي تخلصك من السليوليت. اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من الأعشاب البحرية، واضيفي إليها ملعقة كبيرة من ملح الطعام وزيت الزيتون. امزجي المكونات جيدا ودلكي بها جسمك قبل الاستحمام لمدة 10 دقائق. كرري هذه العملية مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة القهوة

امزجي نصف كوب من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الأطفال وحرّكي المزيج جيداً. وزعي الخليط على الأماكن المصابة بالسيلوليت وابدئي بالتدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، وعندما يبدأ لون البشرة في الاحمرار قليلاً، توقعي الحصول على النتيجة المطلوبة. كرري هذه الخلطة مرتين أسبوعياً واحرصي على غسل بشرتك جيداً ثم ادهنيها بكريم مرطب.

خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون

امزجي نصف كوب من الزنجبيل المبشور مع كوب من زيت الزيتون وضعي الخليط على نار هادئة جداً لمدة 20 دقيقة. عندما يبرد ضعيه على مناطق السيلوليت وغطي المناطق بغلاف بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة واحدة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة زيت اللوز

يعتبر زيت اللوز من أكثر أنواع الزيوت المستخدمة للعناية بالبشرة والشعر. امزجي 50 مللتر من زيت اللوز الحلو مع 10 قطرات من زيت الليمون و8 قطرات من الجريب فروت. دلّكي مطوّلاً السيلوليت بهذا المزيج بعد كل استحمام.