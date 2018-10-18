بالصور.. مدير مستشفى أضم العام يقوم بجولات تفقدية للمراكز الصحية بالمحافظة

حامد العمري (صدى):

قام مدير مستشفى أضم العام أ/صالح حماد الزهراني ، بجولات تفقدية مفاجئة على المراكز الصحية التابعة لإدارته بمحافظة أضم وضواحيها ، شملت مركز صحي ” سوق العين ، الفحو ، دثن ، المرقبان ” وذلك منطلقاً من مفهوم الوقوف على الوضع وتدارك السلبيات إن وجدت .

ويحرص ” الزهراني ” من خلال جولاته على الرقي بالعمل ، وذلك بانضباط فريق العمل ومستوى تأدية الخدمة في المراكز ، متلمساً في الوقت ذاته السلبيات التي تظهر له خلال زيارته ، والعمل الحثيث على إيجاد الحلول لتلك السلبيات .

يذكر أن ” الزهراني ” تم تكليفه مؤخراً مديرا لمستشفى أضم العام ، حيث ذكر العاملون معه والمقربون منه ” لصدى ” أنه: شعلة من النشاط المتواصل في الاجتهاد للوصول الى الجودة المنشودة في أداء المراكز الصحية .

وقد رافقه في زيارته :

مساعد شؤون المراكز الصحية سعد القارزي ، ومساعدة رئيس خدمات التمريض آلاء آل سواد ، ومدير إدارة المتابعة طلال الصلاحي ، ومنسق برنامج موعد عبدالله سعود .