وصول أجهزة أبل أيفون XR رخيصة الثمن

وكالات(صدى):

بدأ وصول أجهزة أبل أيفون XR بعد حوالي شهر على إعلان أبل، من مقرها في كوبرتينو بكاليفورنيا في 12 سبتمبر الماضي، عن سلسلة هواتفها الجديدة التي شملت أيفون “XS” و”XS” ماكس إلى جانب “XR”.

ومن المنتظر أن يبدأ الجمعة تسليم الأجهزة للطلبات المسبقة، بينما سيتواجد الجهاز الحديث في المحال التجارية بدءا من السادس والعشرين من الشهر الجاري؛ فيما سيحتوي الهاتف الجديد على العديد من مزايا التكنولوجيا الجديدة، بما فيها شاشة ريتنيا السائلة قياس 6.1 إنش، التي ستغطي الجهاز من الحافة للحافة.

وسيأتي الجهاز مزودًا بتقنية الشحن اللاسلكي، ومعززا بمعالج ” إيه 12 بيونيك ” الجديد، المماثل للموجود في XS وXS ماكس، والذي يتفوق على كل أجهزة أندرويد في اختبارات السرعة؛ حيث أن هذا المعالج سداسي النوى، اثنتان منها ترفعان من سرعته بنسبة 15% على الأقل، بينما النوى الأربع الأخرى تزيد من الكفاءة والسرعة وبالتالي تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 50%، ما يعني أن عمر البطارية أصبح أفضل وأحسن.

ويتضمن كل القدرات الإضافية مثل المؤثرات المعززة للعمق في الصور، رغم احتواء الجهاز على كاميرا مفردة 12 ميجابيكسل، على الجانب الخلفي للجهاز؛ بينما تسمح ميزة التحكم بالعمق للمستخدم أن يضبط العمق في الصورة أثناء التقاطها وبعد التقاطها، كما تدعم الكاميرا أيضًا ميزة التحكم بزاوية العدسة، كما تأتي معززة بمستشعر جديد كليًا، الأمر الذي يساعد في خاصية التركيز التلقائي بسرعة أكبر.

ومن الجدير بالذكر، أن سعر آيفون XR بحدود 749 دولارًا، مقابل سعر آيفون XS الذي يبدأ من 999 أو 1099 دولاراً لـXS ماكس؛ فيما بدأ سعر آيفون XR من 3179 درهمًا في الإمارات، في مقابل 4229 درهمًا لآيفون XS، و4649 درهمًا لآيفون XS ماكس