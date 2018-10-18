مختصون يتفاءلون باستقرار أسعار العقارات

عادل الحربي(صدى):

شجع مختصون بمجال العقارات المواطنين على الإقبال على شراء الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان، مؤكدين أن أسعار العقارات التابعة للوزارة أصبحت مناسبة بدرجة كبيرة.

وأشار الخبراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من استقرار الأسعار في سوق العقارات مع تزايد طرح المنتجات العقارية المناسبة لإمكانيات وحاجات المواطنين، التي تطرحها الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، سواء من حيث المساحة أو الأسعار.

وأكدوا أن التزام الدولة بالتخفيف عن المواطنين فيما يتعلق بتحمل الضرائب وخاصة ضريبة القيمة المضافة التي ألغيت عن المسكن الأول، ستدفع المواطنين للإقبال على تملك الوحدات السكنية.

جدير بالذكر أن برنامج ” سكني ” التابع لوزارة الإسكان والذي يندرج ضمن خطة 2030 الاقتصادية، ينفذ حتى الآن نحو 60 مشروعا في أنحاء المملكة.