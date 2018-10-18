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وزير الصحة يكرّم ” صحة القريات ” لتميزها وتحقيقها للمراكز الخمسة الأولى على مستوى المملكة

وزير الصحة يكرّم ” صحة القريات ” لتميزها وتحقيقها للمراكز الخمسة الأولى على مستوى المملكة
سعيد العجل(صدى):

تشرفت ” صحة القريات ” بتكريم معالي وزير الصحة اليوم الخميس الموافق 1440/2/9 هـ ، نظير تميزها في الأداء للنصف الأول لعام 2018 من تقرير المؤشرات العامة وتحقيقها للمراكز الخمسة الأولى في المؤشر العام .

كما تم تكريم سعادة مدير ⁧‫صحة القريات‬⁩ الأستاذ عبدالرحمن دبي الحربي على العطاء والتعاون والمساهمة الفعالة للموظفين ، وّعد وزير الصحة الإنجاز نقطة البداية إلى مزيد من النجاحات في كافة مرافق وزارة الصحة لخدمة المواطن والمقيم الذين ينعمون بالرعاية الصحية في المملكة ، مهيباً بالعمل الجاد للوصول للأهداف التي تنشدها وزارة الصحة.

 

 

 


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