” الإحصاء ” : استقرار معدل البطالة للمواطنين الذكور بنسبة 7.6%

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018م التي أصدرتها الهئية العامة للإحصاء، عن ارتفاع مُعدَّل البطالة للسعوديات بنسبة 31.1٪ مقارنةً بـ 30.9٪ في الربع السابق، و استقرار معدل البطالة للسعوديين الذكور حيث بلغ 7.6٪.

وأظهرت النشرة أيضًا انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان ” 15 سنة فأكثر ” ، حيث بلغ 6.0٪ مقارنةً بـ 6.1٪ للربع الأول من عام 2018م، بانخفاض مقداره 0.1 ٪.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كانت قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين ” ذكورًا وإناثًا ” ، المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية ” جدارة وساعد ” ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية ” حافز ” .