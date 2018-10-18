بالفيديو .. حلا الترك تتسبب في انهيار دنيا بطمة

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت المطربة المغربية دنيا بطمة على شاشات قنوات ” سي بي سي” في برنامج ” معكم منى الشاذلي ” ، تحدثت من خلاله عن المشاكل التي واجهتها بعد زواجها من المنتج البحريني والد المغنية الشابة حلا الترك.

وأنهارت النجمة دينا بالبكاء أثناء حديثها عن حلا الترك والخلافات المستمرة ،ومقاطعتها مع والدها ، كما أوضحت حزنها أيضا على مرض زوجها .

يذكر أن المنتج البحريني محمد الترك يعاني من مرض السرطان و يتلقى العلاج .