بورشة باناميرا GTS موديل 2019 الجديدة تقدم بمزيد من القوة وشاشة مستقلة للسائق

أماني الغامدي(صدى):

ينضم اصدارين جديدين لعائلة بورشة باناميرا وهما GTS وGTS Sport توريزمو ، وسيتوفر لكل الموديلين الجديدين محرك V8 بقوة 460 حصان وعزم دوران 620 نيوتن متر بزيادة 20 حصان و100 نيوتن متر في GTS عن النسخة السابقة. وبفضل زيادة القوة فان كلا من النسختين سيمكنه التسارع في 4.1 ثانية والوصول الي سرعة قصوى 292 و289 كمساعة على التوالي.

وكلا الاصدارين يتوفر بتعليق هوائي قابل للتعديل بصورة قياسية مع مكابح أكبر في الأمام والخلف ، ومقارنة بالموديلات السابقة من باناميرا GTS ، فالموديل الجديد حصل على تحديثات عديدة وباقة خاصة أطلق عليها Sport Design تشمل واجهة أمامية سوداء جديدة ولمسات سوداء في أسفل الجزء الخلفي من السيارة وعجلات 20 بوصة وعجلة قيادة متعددة المهام بخاصية التسخين مع مبدلات للسرعة ولمسات ألكانتارا .

وستأتي باناميرا لأول مرة بشاشة مستقلة للسائق تظهر بيانات السيارة على الزجاج الامامي وتختلف GTS Sport توريزمو عن GTS في باب الحقيبة الخلفية الكبير وعتبات التحميل المنخفضة وزيادة سعة التحميل في المقصورة الخلفية وترتيب المقاعد 4+1. ولم تعلن بورشة بعد أسعار السيارات الجديدة ولكن سيتم الاعلان قريباً عن التفاصيل.