لوك شو يجدد عقده مع مانشستر يونايتد لـ5 أعوام

ماجد محمد(صدى):

جدد ظهير أيسر مانشستر يونايتد لوك شو، عقده مع الفريق الإنجليزي لمدة 5 أعوام؛ حيث ينتهي عقده الأصلي الصيف المقبل.

وعملت الإصابة على التأثير في مسيرة شو؛ حيث اقتصرت مشاركاته مع مانشستر على 75 مباراة فقط، بينما استعاد عافيته بشكل جيد هذا الموسم وشارك في أغلب المباريات مع مانشستر منذ بدايتها.

وقرر مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت استدعاؤه للمنتخب الوطني بعدما تحسن مستواه؛ فيما كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ساوثهامبتون في 2014 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.