مواطنة تشتكي حصول طليقها على الدعم.. وحساب المواطن يتفاعل

علي القحطاني (صدى):

أعربت مواطنة عن شكوتها لـ ” حساب المواطن ” ، حيث أبانت أنها كانت مُسجلة ضمن زوجها في الدفعة الأولى بالبرنامج، ثم طلقها قبل شهرين؛ ليحصل هو على حقوقها وحقوق بناتها من الدعم ولا يعطي لهن شيئًا.

وأوضحت المواطنة أنها ذهبت إلى الأحوال المدنية ونزل اسمها من بطاقة العائلة، ودخلت على موقع ” حساب المواطن ” على الإنترنت؛ لتجد أنها مُسجلة من قبل ولا يمكن لها التسجيل ثانيةً.

وقال حساب المواطن ردًا على المواطنة: ” في حال كانت الحالة الاجتماعية لديك مطلقة ومطابقة لما في الأحوال المدنية، بإمكانك التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة لـ ( صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان ) ” .