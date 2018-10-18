بالصور.. 3 إصابات إثر وقوع حادث تصادم بـ ” قلوة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني عن وقوع حادث تصادم بمحافظة قلوه تحديداً مفرق وادي ريم .

وأضاف: الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 الموقع: قلوه مفرق وادي ريم وكان وقت البلاغ عن الحادث في تمام الساعه 14:17 مساء اليوم الخميس .

وتابع: تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر بتوجيه من القائد الميداني يحيى السياسي وفرقه من اسعاف الصحة للموقع وعند وصول اول فرقه للموقع أتضح بوجود ثلاث اصابات.

وقال الزهراني تفصيلاً ان اصابتين خطيره تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقلها عن طريق اسعاف الهلال الاحمر لمستشفى قلوه واصابه ايضاً نقلت عن طريق اسعاف الصحة .