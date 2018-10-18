بالفيديو.. ” جنون البشر ” عندما يستسلمون لـ ” مرور البقر ” فوق رؤوسهم

نيودلهي(صدى):

في سبيل ” البقرة المقدسة ” حسب إعتقادهم ، تخلى عشرات الشباب في الهند عن خوفهم ليرقدوا على بطونهم في الشوارع في إنتظار مرور قطيع من الأبقار قد يبلع وزن الواحدة منهم 1000 كجم لتمشي على رؤوسهم وأجسامهم .

ووفقاً لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية فقد حدث هذا المشهد المروع في مدينة أوجاين بولاية ماديا براديش وسط الهند، ويعد من احتفال يوم ” إيكاداشا ” ، وهو اليوم القمري الحادي عشر، بعد دورتين للقمر حول الشمس طبقاً للتقويم الهندوسي .

ويُظهر الفيديو عشرات الشباب الهندوسي وقد لفوا رؤوسهم بقطع قماش اتقاءً لحوافر البقر، وبعدها جاء قطيع من البقر المزين بالورود ليمر فوق الرؤوس والأجساد معرضين أرواحهم للخطر .

وقالت الصحيفة عن وسائل إعلام هندية، أن مئات الشباب يأتون إلى الاحتفال ويرقدون لتمر عليهم الأبقار؛ في إشارة إلى التضحية بالإنسان في سبيل البقرة المقدسة، حسب معتقدهم.