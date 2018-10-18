بالفيديو.. ” جنون البشر ” عندما يستسلمون لـ ” مرور البقر ” فوق رؤوسهم
في سبيل ” البقرة المقدسة ” حسب إعتقادهم ، تخلى عشرات الشباب في الهند عن خوفهم ليرقدوا على بطونهم في الشوارع في إنتظار مرور قطيع من الأبقار قد يبلع وزن الواحدة منهم 1000 كجم لتمشي على رؤوسهم وأجسامهم .
ووفقاً لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية فقد حدث هذا المشهد المروع في مدينة أوجاين بولاية ماديا براديش وسط الهند، ويعد من احتفال يوم ” إيكاداشا ” ، وهو اليوم القمري الحادي عشر، بعد دورتين للقمر حول الشمس طبقاً للتقويم الهندوسي .
ويُظهر الفيديو عشرات الشباب الهندوسي وقد لفوا رؤوسهم بقطع قماش اتقاءً لحوافر البقر، وبعدها جاء قطيع من البقر المزين بالورود ليمر فوق الرؤوس والأجساد معرضين أرواحهم للخطر .
وقالت الصحيفة عن وسائل إعلام هندية، أن مئات الشباب يأتون إلى الاحتفال ويرقدون لتمر عليهم الأبقار؛ في إشارة إلى التضحية بالإنسان في سبيل البقرة المقدسة، حسب معتقدهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36088 ] نشر منذ 21 دقيقة
عقبال يعبدون الفيلة🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘😵
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
السعودي[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 19 دقيقة
العقل نعمه
والحمدلله على نعمة الاسلام اولا واخرا