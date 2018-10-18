صديقة لميجان ماركل تكشف مدة حملها الحقيقية عن طريق الخطأ

لندن(صدى):

كشفت المغنية الأسترالية ميسي هيجنز، صديقة ميجان ماركل، دوقة ساسكس، المدة الحقيقية لحمل زوجة الأمير هاري الذي أعلن حملها في الشهر الثالث.

وقالت ميسي هيجنز، عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، وبطريقة عفوية، أن حمل الدوقة حدث قبل ذلك: ” قلت لها إنني آسفة لأنها ستضطر إلى التنقل كل هذه المسافات وهي حامل في الشهر الرابع.

ومن جانبه، قال موقع ” جالا ” الفرنسي أن طفل الأمير هاري قد يولد في هذه الحالة في مايو 2019؛ فيما كان القصر الملكي البريطاني قد نشر صورة لدوق ودوقة ساسكس على حسابه على ” تويتر ” وأعلن خبر الحمل في 15 أكتوبر الجاري.