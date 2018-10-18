صديقة لميجان ماركل تكشف مدة حملها الحقيقية عن طريق الخطأ
كشفت المغنية الأسترالية ميسي هيجنز، صديقة ميجان ماركل، دوقة ساسكس، المدة الحقيقية لحمل زوجة الأمير هاري الذي أعلن حملها في الشهر الثالث.
وقالت ميسي هيجنز، عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، وبطريقة عفوية، أن حمل الدوقة حدث قبل ذلك: ” قلت لها إنني آسفة لأنها ستضطر إلى التنقل كل هذه المسافات وهي حامل في الشهر الرابع.
ومن جانبه، قال موقع ” جالا ” الفرنسي أن طفل الأمير هاري قد يولد في هذه الحالة في مايو 2019؛ فيما كان القصر الملكي البريطاني قد نشر صورة لدوق ودوقة ساسكس على حسابه على ” تويتر ” وأعلن خبر الحمل في 15 أكتوبر الجاري.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36088 ] نشر منذ 19 دقيقة
صافقها من أول الخبيث😉