بالفيديو.. ” الشهري ” يكذب ادعاءات الحمدين عن ضلوعه في اختفاء خاشقجي
قام إعلام ” الحمدين ” والقنوات الإعلامية الموالية لهم ببث سمومهم حول اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، حيث أدعت تقارير إعلامية تركية وقطرية اشتراك المواطن وليد عبدالله الشهري في حادثة اختفاء ” خاشقجي ” .
وعن ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كذب فيه ” الشهري ” ما تم تداوله عن ضلوعه في اختفاء ” خاشقجي ” .
حيث أشار إلى أنه لم يسبق له زيارة تركيا من قبل، سوى توقفه ترانزيت في مطار ” أتاتورك ” ؛ أثناء رحلته من باريس إلى جدة قبل 3 سنوات.
وأضاف بمقطع الفيديو: ” تفاجأت أثناء زيارتي قبل أيام للولايات المتحدة الأمريكية، بنشر الإعلام الأمريكي لصورتي نضمن فريق اغتيال، زعمت وسائل الإعلام التركية والقطرية ضلوعه في قتل خاشقجي ” .
وبناء على ذلك، قرر ” الشهري ” قطع زيارته الأخيرة لنيويورك قبل موعد انقضائها بأسبوع؛ وذلك بعد نشر الصحف الأمريكية المحلية لصوره زاعمة تورطه في اغتيال ” خاشقجي ” .
تجدر الإشارة إلى أن ” الشهري ” كان ضمن 15 سائحًا سعوديًا، أدعت بعض وسائل الإعلام التابعة لـ ” الحمدين ” تشكيلهم خلية قتل، وتورطهم في حادثة اختفاء ” خاشقجي ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56314 ] نشر منذ 40 دقيقة
خيب الله الحمارين واعلامهم المزور البقيض المقيت ,, آمين ,,
الريان الرين بو شظو[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 29 دقيقة
اذا نت رجال سافر لتركيا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36088 ] نشر منذ 15 دقيقة
خريان بوقطو
عندك أخطاء أملائية
أعصابك يبوي أعصابك😂
باالنسبة للخبر
الله يعين بس
تجيك التهايم وأنت نايم😐