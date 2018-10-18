بالفيديو.. ” الشهري ” يكذب ادعاءات الحمدين عن ضلوعه في اختفاء خاشقجي

نايف السالم(صدى):

قام إعلام ” الحمدين ” والقنوات الإعلامية الموالية لهم ببث سمومهم حول اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، حيث أدعت تقارير إعلامية تركية وقطرية اشتراك المواطن وليد عبدالله الشهري في حادثة اختفاء ” خاشقجي ” .

وعن ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كذب فيه ” الشهري ” ما تم تداوله عن ضلوعه في اختفاء ” خاشقجي ” .

حيث أشار إلى أنه لم يسبق له زيارة تركيا من قبل، سوى توقفه ترانزيت في مطار ” أتاتورك ” ؛ أثناء رحلته من باريس إلى جدة قبل 3 سنوات.

وأضاف بمقطع الفيديو: ” تفاجأت أثناء زيارتي قبل أيام للولايات المتحدة الأمريكية، بنشر الإعلام الأمريكي لصورتي نضمن فريق اغتيال، زعمت وسائل الإعلام التركية والقطرية ضلوعه في قتل خاشقجي ” .

وبناء على ذلك، قرر ” الشهري ” قطع زيارته الأخيرة لنيويورك قبل موعد انقضائها بأسبوع؛ وذلك بعد نشر الصحف الأمريكية المحلية لصوره زاعمة تورطه في اغتيال ” خاشقجي ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” الشهري ” كان ضمن 15 سائحًا سعوديًا، أدعت بعض وسائل الإعلام التابعة لـ ” الحمدين ” تشكيلهم خلية قتل، وتورطهم في حادثة اختفاء ” خاشقجي ” .