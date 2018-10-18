بالصور.. حملة رقابية تنتهي بإغلاق وتغريم 30 صالون حلاقة في نجران

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة منطقة نجران عن إغلاق محلات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق أكثر من 30 محلاً للحلاقة بمدينة نجران بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية.

من جهته، قال مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن رجا أن تشديد الرقابة بهدف رفع المستوى الصحي ، موضحاً أن المخالفات المرصودة تمثلت في عدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل واستخدام ماكينات التنعيم وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة العامة وعدم تشغيل مصائد الحشرات وانتهاء رخص العمالة وتدني مستوى النظافة الشخصية وعدم تغطية أوعية النفايات وضبط لوحات غير مطابقة للرخص الفنية ..

وأضاف تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات النظامية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية بحق المحلات المخالفة .

في سياق متصل أكد المتحدث الرسمي باسم الأمانة عبدالله آل فاضل على استمرار الجولات الرقابية على المحلات التجارية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة حرصاً على رفع المستوى الصحي .

وقدّم شكره لكل من ساهم في الإبلاغ عن المحلات المخالفة من خلال رقم طوارئ الأمانة 940 والمواقع الرسمية للتواصل الاجتماعي .