أمير حائل يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة

حائل(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, بمكتب سموه بقصر أجا مدير جوازات منطقة حائل اللواء مشبب بن محمد القحطاني رتبته الجديدة “لواء” بعد صدور الامر السامي بترقيته.

وأعرب الامير عبدالعزيز بن سعد عن تهنئته للواء القحطاني منوهاً بتفانيه بالعمل وإخلاصه وحرصه على تطوير برامج الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في إدارة جوازات المنطقة متمنيا له مزيدا من التوفيق.

من جانبه عبر اللواء القحطاني عن شكره للقيادة الحكيمة ولوزير الداخلية ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه مؤكدا أن هذه الثقة الغالية دافعا له للمزيد من العمل والعطاء.